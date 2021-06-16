Haberler Avrupa’dan Futbol De Bruyne Real'e

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İspanyollar; ’in, ’nin Belçikalı on numarası için 150 milyon euro civarı bir rakam önereceğini yazdı. Transferin turnuva sonrası netlik kazanacağı iddia edildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
De Bruyne Real'e
sonrası yer yerinden oynatacak bir transferle sarsılabilir. İddianın kaynağı basını, iddianın konusu ise 'nin Belçikalı futbolsucusu ... Matadorlar, 'in 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile menajer düzeyinde görüşmelere başladığını ve turnuva sonrasında ekibinin kapısını çalacağını ileri sürdü.

BİR DE TAKAS OLACAK

Haberlerde Isco'dan yeterince verim alamayan başkent temsilcisinin, kaçan şampiyonluğu da affettirmek için 'ü kadrosuna katacağı ifade edildi. 'in bu transfer için Manchester 'ye 150 milyon euro civarı bir teklif yapacağı gerekirse genç bir ismi takas teklif edeceği belirtildi. , -16 sezonundan bu yana City'de.
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