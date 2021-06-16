De Bruyne Real'e

EURO 2020 sonrası Avrupa yer yerinden oynatacak bir transferle sarsılabilir. İddianın kaynağı İspanyol basını, iddianın konusu ise Manchester City'nin Belçikalı futbolsucusu Kevin De Bruyne... Matadorlar, Real Madrid'in 29 yaşındaki yıldız oyuncu ile menajer düzeyinde görüşmelere başladığını ve turnuva sonrasında İngiliz ekibinin kapısını çalacağını ileri sürdü.
BİR DE TAKAS OLACAK
Haberlerde Isco'dan yeterince verim alamayan başkent temsilcisinin, kaçan şampiyonluğu da affettirmek için De Bruyne'ü kadrosuna katacağı ifade edildi. Real'in bu transfer için Manchester City'ye 150 milyon euro civarı bir teklif yapacağı gerekirse genç bir ismi takas teklif edeceği belirtildi. Bruyne, 2015-16 sezonundan bu yana City'de.