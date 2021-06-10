Haberler Avrupa’dan Futbol CAS Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi

CAS Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi

(CAS), ekibi 'ın kalecisi 'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 16:59
CAS Ajaxlı kaleci Onana'nın doping cezasını 9 aya indirdi

(CAS), ekibi 'ın kalecisi 'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle verilen 12 aylık men cezasını 9 aya düşürdü.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre, eşine ait bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığını belirten Onana'nın itirazı kısmen kabul edildi.

Mahkeme, 25 yaşındaki kalecinin cezasında 3 aylık indirim yapılmasına hükmetti. futbolcunun cezasının 3 Kasım'da sona ereceği duyuruldu.

, idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlanan Onana'ya doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle şubatta 12 ay men cezası vermişti.



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