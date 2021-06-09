Haberler Avrupa’dan Futbol UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kararı!

UEFA'dan , Barcelona ve Juventus kararı!

UEFA, 'nin kurucu kulüpleri , Barcelona ve Juvenstus hakkında açılan davaları durdurma kararı aldı. Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya alındığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 20:46
UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus kararı!

UEFA, 'ni kurma girişiminde bulunan takımlardan , Barcelona ve Juventus hakkında açılan davaların bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Üç kulüp hakkındaki davaların geçici olarak askıya aldığı, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 18 Nisan'da yaptıkları duyuruyla kendi aralarında maç yapacakları bir lig kurduklarını açıklamış, ancak Barcelona, Juventus ve Real Madrid dışındaki tüm takımlar kısa sürede bu girişimden ayrıldıklarını duyurmuştu.

SON DAKİKA