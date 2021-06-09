Son dakika spor haberi: N’Golo Kante "Bir gün mutlaka Türkiye’ye gelip futbol oynayacağım"

Şampiyonlar Ligi 'nin son şampiyonu Chelsea 'nin ön liberosu N'Golo Kante tam bir Türkiye hayranı... Fransız futbolcunun bu hayranlığının nedeni ise Paris'te spor ve iş dünyasından birçok kişinin gittiği diş hekimi Dr. Gökhan Çağrıcı ile tanışması... Aslen Sivaslı olan Çağrıcı ailesiyle yakın dost olduğunu belirten yıldız futbolcu, öyle ki M. City zaferi sonrası Çağrıcı ailesini arayarak "Dualarınızla beni motevi ettiniz" demiş ve teşekkür etmiş. İşte Kante'nin Hürriyet'e yaptığı o açıklamalar...

HEPSİ AİLEM GİBİ

Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan'ın annesine ben de 'Hatun Anne' diyorum. Annem gibi...

TÜRK YEMEKLERi HARiKA

Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa'da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan'ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi.