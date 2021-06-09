Haberler Avrupa’dan Futbol 37 yaşındaki Ricardo Quaresma Rusya'ya transfer oluyor

37 yaşındaki 'ya transfer oluyor

'ın uzun yıllar formasını terleten , sezonu ekibi 'te tamamlamıştı. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu için ekibi 'un talip olduğu iddia edildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 12:46
37 yaşındaki Ricardo Quaresma Rusya'ya transfer oluyor

Kariyerine ülkesi 'de devam eden 'nın yolcusu olabileceği ileri sürüldü.

İddialara göre Quaresma'nın 'un oyuncuya teklifini sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Quaresma'nın, Krylya Sovetov'da forma giyen aracılığıyla geçtiğimiz günlerde Sovetov'un ile oynadığı maç öncesinde takıma moral konuşması yaptığı belirtiliyor.

'de son olarak 'da oynayan Ricardo Quaresma, geçen sezon başında 'e imza atmış ve sezon boyunca çıktığı 31 maçta 4 gol 6 asist üretmişti.

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