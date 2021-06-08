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'de bir ilk! Futbol Federasyonunu kadın başkan yönetecek

'de bir ilk yaşanacak. 'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine aday gösterildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2021 Salı 10:59
İngiltere'de bir ilk! Futbol Federasyonunu kadın başkan yönetecek

Futbol Federasyonunda 'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine aday gösterildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

Greg Clarke, 'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

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