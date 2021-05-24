Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı

Son dakika spor haberleri: 'nin kupası tanıtıldı

, 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenecek 'nin şampiyonluk kupasını tanıttı. Maçların gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de 'un başkenti 'daki 'da yapılacak.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 15:06
Son dakika spor haberleri: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı

'dan yapılan açıklamaya göre, 57,5 santimetre uzunluğundaki ve 11 kilo ağırlığındaki kupada, grup aşamasındaki katılımcı sayısını temsilen, tabandan tepeye kıvrılarak ulaşan 32 altıgen şerit bulunuyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, üç ön eleme ve bir play-off turunun ardından 32 takımlı grup aşamasına geçilecek.

Dörderli 8 grupta ilk sırada yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Grupları ikinci sırada bitiren 8 takım ise 'ndeki 8 grup üçüncüsüyle son 16 turuna çıkmak için eleme turu oynayacak. Maçların gibi perşembe günleri oynanacağı turnuvanın finali, 25 Mayıs 2022'de 'un başkenti 'daki 'da yapılacak.

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