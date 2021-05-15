Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: İsveç'e Zlatan Ibrahimovic şoku! EURO 2020'de oynayamayacak

Son dakika spor haberi: İsveç'e Zlatan Ibrahimovic şoku! 'de oynayamayacak

Son dakika spor haberi: , ekiplerinden 'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı sebebiyle 'de forma giyemeyeceğini açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 16:54
Son dakika spor haberi: İsveç'e Zlatan Ibrahimovic şoku! EURO 2020'de oynayamayacak

İtalya 1. Futbol Ligi () ekibi 'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, dizindeki sakatlık sebebiyle 'nda () forma giyemeyecek.

EURO 2020'de oynayabilmek için 2016 yılında bıraktığı milli takıma geri dönen Ibrahimovic'ten ülkesine kötü haber geldi.

, dizinden sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcunun, şampiyonaya katılamayacağını teknik direktör 'a bildirdiğini açıkladı.

39 yaşında olmasına rağmen bu sezon Milan'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahimovic, kulübüyle sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.

118 maçta attığı 62 golle 'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.

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