Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup Final

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Final maçında Chelsea ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Chelsea - Leicester City maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 19:15'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.
CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.
Leicester City: Schmeichel; Evans, Fofana, Çağlar; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.