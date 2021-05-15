Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere FA Cup Final

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. Final maçında Chelsea ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Chelsea - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Chelsea - Leicester City maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 19:15'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Ziyech, Mount; Werner.

Leicester City: Schmeichel; Evans, Fofana, Çağlar; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho.