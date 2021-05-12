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UEFA'dan Madrid, Barcelona ve Juventus'a disiplin soruşturması!

Son dakika spor haberi... UEFA, kurma girişimlerinden dolayı Madrid, Barcelona ve Juventus'a disiplin soruşturması açtığını duyurdu. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:52
UEFA'dan Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a disiplin soruşturması!

Açıklamada, "UEFA Etik ve Disiplin müfettişleri, sözde 'Süper Lig' projesi ile bağlantılı olarak Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında, UEFA'nın yasal çerçevesini ihlal ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması yürütecek" denildi.

Nisan ayında , ve 'dan 12 kulüp, "" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ancak futbol camiası ve taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 12 kulüpten 9'u (, , , , , Arsenal, AC Milan, Inter Milan and Atletico Madrid) Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldıklarını duyurmuşlardı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus ise ligde kalmaya devam edeceklerini bertmişti.

Projeden çekilen kulüpler, geçtiğimiz hafta UEFA ile 'yeniden bir araya gelmek' için "Kulüp Taahhüt Bildirgesi" imzalamıştı. UEFA, turnuvaya katılıp sonradan ayrılma kararı alan 9 kulübün gelecek sezon Avrupa turnuvası gelirlerinin yüzde 5'ine el konulacağını açıklamıştı.

UEFA, Süper Lig ile ilişkisi devam eden üç kulüp olan Juventus, Real ve Barca hakkında disiplin soruşturması başlatacağını bildirmişti.

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