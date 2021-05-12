Haberler Avrupa’dan Futbol Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk EURO 2020'de oynayamayacak

Hollandalı futbolcu 'de oynayamayacak

ekibi 'un Hollandalı oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 'nda () forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:57
Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk EURO 2020'de oynayamayacak

Dizinden geçirdiği sakatlık sebebiyle geçen yılın ekim ayından beri sahalardan uzak olan , kulübünün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Takıma dönebilmek için sıkı bir şekilde çalıştığı belirten 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "'ye gitmemenin ve tedavimin son aşamasına odaklanmanın fiziksel olarak doğru olduğuna karar verdim. Kulüple sezon öncesi çalışmalara odaklanacağım ve bu gerçekçi bir hedef." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'yi kaçıracağı için üzgün olduğunu kaydeden Van Dijk, "Ülkeme ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum ama biraz daha sabırlı olmanın ve yeni sezona hazırlanmanın yapılacak doğru şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'da bu sezon 8 maçta oynayan Van Dijk, önceki iki sezonda takımının bütün lig maçlarında görev almıştı.

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