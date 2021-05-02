Haberler Avrupa’dan Futbol Rangers Celtic 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'deki "" derbisinde sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi 4-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Rangers'a galibiyeti getiren golleri Roofe (2), ve kaydetti. Celtic'in golü 'an geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 16:31
Rangers Celtic 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, kentinin iki köklü kulübü ile 'i karşı karşıya getirdi. Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada , 90+2'nci dakikada 'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada 'an geldi. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.

SON DAKİKA