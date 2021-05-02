Rangers Celtic 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada Morelos, 90+2'nci dakikada Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Edouard'an geldi. Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.