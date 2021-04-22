Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: EURO 2020 hakemleri İstanbul'da kamp yapacak

Son dakika spor haberleri: hakemleri 'da kamp yapacak

, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak 'u seçti. 'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, turnuva boyunca maçlara buradan gidip gelecek.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:05
Son dakika spor haberleri: EURO 2020 hakemleri İstanbul'da kamp yapacak

Uluslararası organizasyonlar ve etkinliklerde ve 'ye büyük güven duyan , 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan hakemlerinin hazırlık ve kamp merkezi olarak 'u seçti. UEFA tarafından görevlendirilen ve hakemi 'ın da aralarında bulunduğu 18 hakem ve ekipleri, şampiyona boyunca İstanbul'da konaklayacak ve tüm hazırlıklarını, eğitimlerini ve antrenmanlarını kamp merkezi olarak seçtikleri İstanbul'da gerçekleştirecek.

Hakemler ilk olarak seçilen ile birlikte 10-13 Mayıs 2021 tarihlerinde ön hazırlık kampı için İstanbul'a gelecek. Kamp boyunca VAR eğitimleri için tesislerinde bulunan ve 'nın en gözde merkezleri arasında yer alan kullanılacak.

başlamadan önce hakemler finaller için 7 Haziran 2021'de İstanbul'a gelerek kampa girecek ve yaklaşık 1 ay boyunca çalışmalarını ve hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek. Bu süre zarfında hakemler Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde oynanacak EURO 2020 müsabakalarına 'ndan seyahatlerini gerçekleştirecek, maçlara buradan gidip gelecek.

SON DAKİKA