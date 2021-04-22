Juventus Başkanı Agnelli'den flaş açıklama! "Aldığım telefonlara..."

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, askıya alınan Avrupa Süper Ligi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da projeye büyük ilgi olduğunu söyleyen Agnelli, "Bu projenin güzelliğine inancımı sürdürüyorum. Süper Lig'i açıkladıktan sonra katılmak isteyen kulüplerden 24 saat içinde ne kadar telefon aldığımızı söylesem, inanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Agnelli ayrıca, İngiltere'deki politik durumun Süper Lig'in gerçekleşmesini engellediğini söylerken, "6 takımın Premier Lig'den ayrılarak, Brexit'i ve onların politik duruşunu tehdit edeceği yönünde bir tehdit olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldı ve bu yüzden İngilizler ayrıldı" dedi.

UEFA Başkanı Ceferin'in kendisi için kullandığı "yılan" ifadesine de cevap veren Agnelli, "Bizim endüstrimiz zaten genel olarak güvenilir değil" diye konuştu.