Haberler Avrupa’dan Futbol Juventus Başkanı Agnelli'den flaş açıklama! "Aldığım telefonlara..."

Başkanı Agnelli'den flaş açıklama! "Aldığım telefonlara..."

ekibi 'un başkanı 'den yeni Süper Ligi açıklaması geldi. Agnelli, "24 saat içinde ne kadar telefon aldığımızı söylesem, inanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:39
Juventus Başkanı Agnelli'den flaş açıklama! "Aldığım telefonlara..."

Başkanı , askıya alınan Süper Ligi ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Avrupa'da projeye büyük ilgi olduğunu söyleyen Agnelli, "Bu projenin güzelliğine inancımı sürdürüyorum. 'i açıkladıktan sonra katılmak isteyen kulüplerden 24 saat içinde ne kadar telefon aldığımızı söylesem, inanamazsınız." ifadelerini kullandı.

Agnelli ayrıca, 'deki politik durumun Süper Lig'in gerçekleşmesini engellediğini söylerken, "6 takımın 'den ayrılarak, 'i ve onların politik duruşunu tehdit edeceği yönünde bir tehdit olduğu yönünde spekülasyonlar yapıldı ve bu yüzden İngilizler ayrıldı" dedi.

Başkanı 'in kendisi için kullandığı "yılan" ifadesine de cevap veren Agnelli, "Bizim endüstrimiz zaten genel olarak güvenilir değil" diye konuştu.

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