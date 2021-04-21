Son dakika spor haberleri: Milan Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini duyurdu!

İtalya Serie A ekibi Milan, Avrupa Süper Ligi'nde yer almayacak. Resmi siteden yaptığı açıklamayla turnuvadan çekildiğini duyuran Milan, taraftarların çağrısına kulak verdiklerini ifade etti.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Süper Lig projesine katılma davetini, dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarları için mümkün olan en iyi Avrupa yarışmasını sunma niyetiyle ve kulübün kendi taraftarlarımızın yararına olacak şekilde kabul ettik. Değişim her zaman kolay değildir, ancak ilerleme için evrim gereklidir ve Avrupa futbolunun yapıları on yıllar içinde gelişti ve değişti.

Bununla birlikte, dünyanın dört bir yanındaki taraftarların sesleri ve endişeleri Süper Lig hakkında açıkça ifade edildi ve AC Milan bu harika sporu sevenlerin sesine duyarlı olmalı.

Futbol için sürdürülebilir bir model sunmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Milan'ın da turnuvadan ayrılmasıyla Avrupa Süper Ligi'nde Real Madrid ve Barcelona kaldı.