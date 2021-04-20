Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse..."

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'dan açıklaması! "Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse..."

Başkanı , 12 kulübün bir araya gelerek kuruluşunu açıkladığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu girişime şiddetle karşı olduklarını belirten Infantino söz konusu kulüplerle ilgili, "Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 12:37
Son dakika spor haberleri: FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması! "Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse..."

, ve 'da mücadele eden 12 kulübün, 'ni kurduğunu açıklamasının ardından çok sert tepki göstermişti. Başkanı da konuyla ilgili açıklamada bulundu. FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, "FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA