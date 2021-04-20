Haberler Avrupa’dan Futbol Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

'nden çekildi!

'nin kurucu takımları arasında olan , organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 00:10
Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

'nin kurucu takımları arasında olan , organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

İşte o paylaşım;

CEFERIN'DEN MESAJ GELDİ!

Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA