Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında olan Manchester City, organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.

İşte o paylaşım;

CEFERIN'DEN MESAJ GELDİ!

UEFA Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.