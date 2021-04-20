5 İngiliz devi Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu takımları arasında olan İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester United organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Manchester City sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" dedi. Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada ise "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Manchester City sosyal medya hesabından resmen duyurdu;

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UEFA Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.