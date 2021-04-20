Haberler Avrupa’dan Futbol 5 İngiliz devi Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

5 devi 'nden çekildi!

'nin kurucu takımları arasında olan ekipleri , , Liverpool, ve organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Manchester City sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 23:59 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 07:04
5 İngiliz devi Avrupa Süper Ligi'nden çekildi!

'nin kurucu takımları arasında olan ekipleri , , Liverpool, ve organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Manchester City sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" dedi. Liverpool'un resmi sitesinden çekilmeye ilişkin yapılan açıklamada ise "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Manchester City sosyal medya hesabından resmen duyurdu;

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Başkanı Manchester City'nin başvurusu sonrası bir açıklama yayımladı ve "Manchester City'yi geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

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