Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Liverpool ve Chelsea taraftarlarından Avrupa Süper Ligi tepkisi!

Son dakika spor haberleri: Liverpool ve Chelsea taraftarlarından tepkisi!

'nin kurulduğunun resmen açıklanmasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Kurucu 12 kulüp arasında yer alan Chelsea ve Liverpool taraftarları alınan bu karara tepki gösterdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 15:52
Son dakika spor haberleri: Liverpool ve Chelsea taraftarlarından Avrupa Süper Ligi tepkisi!

İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, , ve , 'dan , ve , 'dan da , Inter ve 'un yer aldığı 'nin kurulduğunun açıklanması sonrasında tepkiler sürüyor. UEFA, resmi internet sitesinden konuyla ilgili sert bir açıklama yaparken, , ve gibi ülkelerdeki kulüpler, bu yapılanmada yer almayacaklarını ifade etti. Yaşanan gelişmelerin ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ve Chelsea taraftarları da Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Liverpool taraftarları, Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirten pankartlar asarken, Chelsea taraftarları da, stadyumda yer alan pankartların söküleceğini ve alınan karara tepki göstereceklerini açıkladı.

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