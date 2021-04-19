Haberler Avrupa’dan Futbol Dünya devlerine büyük şok! "Şampiyonlar Ligi'nden men..."

Dünya devlerine büyük şok! "'nden men..."

Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan ' Süper Ligi'nin yankıları sürerken, ve UEFA İcra Kurulu üyesi 'den flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 22:18
Dünya devlerine büyük şok! "Şampiyonlar Ligi'nden men..."

ve UEFA İcra Kurulu Üyesi , 'da yeni kurulacak 'e katılan kulüplerin 'nden ihraç edileceğini açıkladı.

12 kulübün Süper Lig kararına tepki gösteren Moller, ", ve Şampiyonlar Ligi'nden men edilecek. Cuma gününe kadar 12 kulübün ihraç edileceğine dair bir beklentim var. onları men edildikten sonra Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğinizi göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid - Chelsea, - Manchester City ile eşleşti. Takımların men edilmesi halinde kupanın PSG'ye verilip verilmeyeceği, sosyal medyada konuşulan konulardan oldu.

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