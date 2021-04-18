Son dakika spor haberi: Resmen açıklandı! İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.
3 TAKIM DAHA KATILACAK
Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ndeki ilk sezon öncesi 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasında katılacağı duyuruldu. Kurucu kulüpler, UEFA ve FIFA'yla birlikte görüşmeler gerçekleştirecek.
PSG VETO ETTİ
Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.
BAŞKANLIĞA FLORENTINO PEREZ SEÇİLDİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi.