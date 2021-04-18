Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberi: Resmen açıklandı! İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar

Son dakika spor haberi: Resmen açıklandı! İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar

Bir süredir Avrupa futbolunun gündeminde olan 'Avrupa Süper Ligi' resmi adımlar atılmaya başlandı. , , , , , Inter, , , , , ve , Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 01:39
Son dakika spor haberi: Resmen açıklandı! İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar

, , , , , , , , , Inter, ve ; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.

3 TAKIM DAHA KATILACAK
Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ndeki ilk sezon öncesi 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasında katılacağı duyuruldu. Kurucu kulüpler, ve 'yla birlikte görüşmeler gerçekleştirecek.

PSG VETO ETTİ
Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.

BAŞKANLIĞA FLORENTINO PEREZ SEÇİLDİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi.

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