Son dakika spor haberi: Resmen açıklandı! İşte Avrupa Süper Ligi'ne katılacak takımlar

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu.

3 TAKIM DAHA KATILACAK

Yapılan açıklamada Avrupa Süper Ligi'ndeki ilk sezon öncesi 3 kulübün daha kurucu kulüpler arasında katılacağı duyuruldu. Kurucu kulüpler, UEFA ve FIFA'yla birlikte görüşmeler gerçekleştirecek.

PSG VETO ETTİ

Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.

BAŞKANLIĞA FLORENTINO PEREZ SEÇİLDİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi.