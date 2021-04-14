Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya ırkçılık cezası!

Son dakika spor haberleri: 'dan Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya ırkçılık cezası!

forması giyen 'nın Ligi son 16 turu rövanş maçında Kamara ile arasında yaşanan ırkçılık olayıyla ilgili karar verildi. UEFA, Glen Kamara'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Kudela'ya 10 maç ceza verdi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 18:12
Son dakika spor haberleri: UEFA'dan Slavia Praglı futbolcu Kudela'ya ırkçılık cezası!

'dan yapılan açıklamada, ekibi ile temsilcisi arasında 18 Mart'ta oynanan Ligi son 16 turu rövanş maçında Kamara ile Kudela arasında yaşanan ırkçılık olayına ilişkin kararın verildiği bildirildi.

Rakibine ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen Çek oyuncu Kudela'ya UEFA organizasyonlarından 10 maç men cezası verildiği belirtildi. Rakibine maç sonrasında fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Finlandiyalı Kamara'nın ise Avrupa arenasından 3 maç men cezası aldığı aktarıldı.

Rangers Teknik Direktörü 'ın maç sonunda futbolcusu Kamara'nın ırkçı saldırıya maruz kaldığını söylemesinin ardından UEFA, konu hakkında tarafların yargılanacağını duyurmuştu. ve Kudela ise ırkçılık iddialarını reddetmişti.

Daha önce UEFA, ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilip, bir gün sonra kaldığı yerden oynatılan - maçının dördüncü hakemi 'ya sezon sonuna kadar men cezası vermişti.

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