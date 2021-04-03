Haberler Avrupa’dan Futbol Athletic Bilbao - Real Sociedad: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın

- : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya Real 'ın

İspanya 'nın corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, 'yu 1-0 mağlup eden kupanın sahibi oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:49
Athletic Bilbao - Real Sociedad: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın

İspanya 'nda ertelenen 2019-2020 sezonu finalinde, 'yu 1-0 mağlup eden kupanın sahibi oldu.

Yeni tip corona virüsten (Covid-19) dolayı, her iki kulübün maçın taraftarlı oynanması için anlaşmasıyla geçen yıl oynanmayan final, tüm girişimlere rağmen salgının yoğunluğunun devam etmesi nedeniyle seyirci alınmadan organize edildi.

'nın 'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real , 63. dakikada 'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

SOCIEDAD 3. KEZ KAZANDI

Avantajını maçın sonuna kadar devam ettiren Real Sociedad, 34 yıl aradan sonra tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

Real Sociedad, kupayı . Felipe'nin elinden aldı.

Diğer yandan Kral Kupası tarihinde ilk kez, iki takımı finalde karşı karşıya geldi.

Kral Kupası'nı şimdiye kadar 23 kez kazanan Athletic , bu sezon da finale kalmayı başarmıştı.

'nda bu sezonun finali, 17 Nisan'da ile Athletic Bilbao arasında oynanacak.

TARAFTARLARA POLİS MÜDAHALESİ!

Bu arada Sevilla'daki maçın başlamasından yaklaşık 3 saat önce taraftar grupları Bilbao sokaklarına çıktı.

Covid-19'da alınan maske takma ve sosyal mesafe önlemlerine uymadan takımlarına destek vermek isteyen taraftarlardan bazıları, polise şişe, taş ve çevredeki barların teraslarında bulunan sandalyeleri atarak saldırdı.

Polisin müdahale etmesi ile taraftar grupları dağılırken, yaralanan bir gencin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

polisi, takımların dönüşlerinde ve kupa kutlamaları nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.



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