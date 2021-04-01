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Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak

Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacağı iddia edildi. basınında 4 bin taraftarın takımlarını destekleyeceği yazıldı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 21:44
İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak

Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak.

basınında yer alan habere göre, ile arasında oynanacak yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar takımlarını destekleyecek.

Devam eden önlemleri nedeniyle yalnızca Londralıların kabul edileceği karşılaşma, 18 Nisan'da 'nda oynanacak.

Covid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların maçtan 24 saat önce negatif Covid-19 test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

İngiltere'de Covid-19'la mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.



Kaynak: AA
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