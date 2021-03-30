Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'in transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Yeşil Burun Adalı Garry Rodrigues'in transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'da forma giyen yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.
Yunan ekibi PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan Garry Rodrigues hızı ve golleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplamış ve sarı-kırmızılıların o sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.
Yıldız futbolcu bir sonraki sezonun devre arasında Al Ittihad'a 10 milyon Dolar karşılığında transfer olmuş ve Galatasaray'a ciddi bir bonservis kazandırarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.
Suudi Arabistan'da istediğini bulamayan ve kısa süre içinde kadro dışı bırakılan Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Yeşil Burun Adalı yıldız Fenerbahçe'de bir türlü Galatasaray'daki form düzeyini yakalayamadı ve bu sezonun başında kiralık sözleşmesini feshederek yeniden Al Ittihad'a geri dönmüştü.
GARRY RODRIGUES İÇİN FLAŞ İDDİA!
Al Ittihad takımında mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan Garry Rodrigues için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Rodrigues'in yeni adresi...
OLYMPIAKOS DEVREYE GİRDİ!
Yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Olympiakos'un kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak istediği belirtilirken eski Galatasaray ve Fenerbahçeli Garry Rodrigues de karar kılındığı iddia edildi.
FEGHOUILI OLMADI HEDEF RODRIGUES!
Yunan basınının sayfalarına taşıdığı haberlere göre Olympiakos'un yeni kanat transferi baktığı söylenirken ilk belirlenen 2 ismin Beşiktaşlı N'Koudou ile Galatasaraylı Feghouli olduğu yazılmıştı.
Sözleşmeleri devam eden iki ismin yıllık kazançlarının Olympiakos'a pahalı geldiği ve Yunan ekibinin yeni hedefinin Garry Rodrigues olduğu belirtildi.
Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'nin yanı sıra Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan N'Koudou'nun transferinden ise vazgeçildiği belirtildi.
2017 yılında PAOK'tan Galatasaray'a 3.5 milyon euroya transfer olan Garry Rodrigues, 2019'da Al-Ittihad'a 9 milyon euroya satılmıştı. Rodrigues geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giymiş ve performansı yeterli bulunmayarak bonservisi alınmadan geri yollanmıştı.