Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Sözleşmeleri devam eden iki ismin yıllık kazançlarının Olympiakos'a pahalı geldiği ve Yunan ekibinin yeni hedefinin Garry Rodrigues olduğu belirtildi.

Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'nin yanı sıra Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan N'Koudou'nun transferinden ise vazgeçildiği belirtildi.