Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Ülkemizde ve forması giyen ve son olarak ekiplerinden Al-Ittihad'a transfer olan takımından ayrılmaya hazırlanıyor. Yeniden 'ya dönmek isteyen Yeşil-Burun Adalı futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 10:10
Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Spor Toto Süper Lig'de ve formaları giyen Yeşil Burun Adalı 'in transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

ekiplerinden Al-Ittihad'da forma giyen yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Yunan ekibi PAOK'tan 'a transfer olan hızı ve golleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine toplamış ve sarı-kırmızılıların o sezon yaşadığı şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Yıldız futbolcu bir sonraki sezonun devre arasında 'a 10 milyon Dolar karşılığında transfer olmuş ve 'a ciddi bir bonservis kazandırarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Suudi Arabistan'da istediğini bulamayan ve kısa süre içinde kadro dışı bırakılan geçtiğimiz sezonun başında sürpriz bir kararla 'nin yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Yeşil Burun Adalı yıldız 'de bir türlü 'daki form düzeyini yakalayamadı ve bu sezonun başında kiralık sözleşmesini feshederek yeniden 'a geri dönmüştü.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

GARRY RODRIGUES İÇİN FLAŞ İDDİA!
takımında mutsuz olan ve takımdan ayrılmayı kafasına koyan için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Rodrigues'in yeni adresi...

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

OLYMPIAKOS DEVREYE GİRDİ!
Yeni sezon transfer çalışmalarına erkenden başlayan Olympiakos'un kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak istediği belirtilirken eski ve Fenerbahçeli de karar kılındığı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

FEGHOUILI OLMADI HEDEF RODRIGUES!
Yunan basınının sayfalarına taşıdığı haberlere göre Olympiakos'un yeni kanat transferi baktığı söylenirken ilk belirlenen 2 ismin Beşiktaşlı N'Koudou ile Galatasaraylı Feghouli olduğu yazılmıştı.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Sözleşmeleri devam eden iki ismin yıllık kazançlarının Olympiakos'a pahalı geldiği ve Yunan ekibinin yeni hedefinin olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

Yılda yaklaşık 4 milyon euro kazanan Feghouli'nin yanı sıra Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan N'Koudou'nun transferinden ise vazgeçildiği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Transferde flaş gelişme! Feghouli'nin yerine...

2017 yılında PAOK'tan 'a 3.5 milyon euroya transfer olan , 2019'da Al-Ittihad'a 9 milyon euroya satılmıştı. Rodrigues geçen sezon 'de kiralık olarak forma giymiş ve performansı yeterli bulunmayarak bonservisi alınmadan geri yollanmıştı.

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