Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Olympiakos ile olan sözleşmesini uzattı!

Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçeli ile olan sözleşmesini uzattı!

, ile nikah tazeledi. Bir dönem formasını da terletmiş olan Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kontratının 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 15:44
Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçeli Mathieu Valbuena Olympiakos ile olan sözleşmesini uzattı!

Bir dönem forması da giyen , 'la sezon sonu bitecek olan sözleşmesini 1 sene daha uzattı. Fransız yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kontratının 2022 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Mathieu Valbuena sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Olympiakos taraftarına mesaj gönderdi.

İşte o sözler...
Bu efsanevi renkleri giydiğim için çok mutluyum. Tüm taraflara, yönetime, personele ve oyunculara teşekkür ederim. 2019 yılında bir kulüpten çok, gerçek bir aileye katıldım. Hırslarımızın sınırı yok ve hedeflerimize ulaşma konusunda kararlıyız. Bağlılığıma güvenebilirsiniz. Değerlerimizi savunmak için her zaman sahada her şeyi vereceğim.

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