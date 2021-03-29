Haberler Avrupa’dan Futbol Barış Başdaş'ın babası corona virüsünden hayatını kaybetti

'ın babası corona virüsünden hayatını kaybetti

Uzun yıllar 'de forma giydikten sonra ekiplerinden 'ya transfer olan 'ın babası (56), corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Barış Başdaş acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:25
Barış Başdaş'ın babası corona virüsünden hayatını kaybetti

'nın kentinde yaşayan , bir süre önce corona virüsüne yakalandı. Rahatsızlığı artarak hastaneye kaldırılan Başdaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'da top koşturan gurbetçi futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir adam sevdim adam, adam gibi adam, beni hiç bırakmayan, son nefesine kadar seven adam. Canımdan can gitti babam. Mekanın cennet olsun" diyerek acı haberi duyurdu. Mustafa Başdaş'ın cenaze namazı bugün 'sinde ikindi vakti kılınacak. Mustafa Başdaş'ın cenazesi, daha sonra memleketi 'da defnedilecek.

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