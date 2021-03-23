Haaland çılgınlığı

EN AZ 75 MİLYON EURO
Normal planlarına göre 2021- 2022 sezonu sonuna kadar Alman devinde kalmak isteyer genç golcünün bu flaş kararı sonrası, menajeri Raiola, Avrupa'nın devleriyle şimdiden görüşmeye başladı. Real Madrid, Barcelona ve PSG gibi takımların peşinde olduğu Haaland için Dortmund'un 75 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği iddia ediliyor. Haaland, bu sezon 31 maçta 33 gol, 8 asistle oynadı.
Devler Ligi'ne gitmek için ligde ilk 4'te yer alması gereken Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa gelecek sezon direkt bu organizasyona gidebilir. Alman ekibi, çeyrek finalde M. City ile eşleşmişti.