Haberler Avrupa’dan Futbol Haaland çılgınlığı

Haaland çılgınlığı

, ’ne gidemezse ayrılmak istediğini menajerine iletti. Raiola, ’nın devleriyle şimdiden görüşmelere başladı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 06:50
Haaland çılgınlığı
'un altın çocuğu , ekibiyle sezon sonunda yollarını ayırabilir. Norveçli yıldız, takımının gelecek sezon 'ne katılamaması durumunda takımdan ayrılmak istediğini menajeri Mino Raiola'ya ilettiği belirtildi. 26 haftada topladığı 43 puanla beşinci sırada yer alan 'un, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ligi ilk dört içinde bitirmesi gerekiyor. Dortmund'un dördüncü sıradaki ile arasında 3 puan fark bulunuyor.

EN AZ 75 MİLYON EURO

Normal planlarına göre 2021- 2022 sezonu sonuna kadar Alman devinde kalmak isteyer genç golcünün bu flaş kararı sonrası, menajeri Raiola, 'nın devleriyle şimdiden görüşmeye başladı. , ve gibi takımların peşinde olduğu Haaland için Dortmund'un 75 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği iddia ediliyor. Haaland, bu sezon 31 maçta 33 gol, 8 asistle oynadı.

'ne gitmek için ligde ilk 4'te yer alması gereken Borussia Dortmund, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa gelecek sezon direkt bu organizasyona gidebilir. Alman ekibi, çeyrek finalde M. City ile eşleşmişti.

SON DAKİKA