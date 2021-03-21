Haberler Avrupa’dan Futbol Celtic Rangers 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İskoçya Premiership "Old Firm" derbisinde sahasında 'ı konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Celtic'in golünü attı. Rangers'ın golü 'tan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 17:43
Celtic Rangers 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

kenti ekiplerinin karşı karşıya geldiği müsabakada , şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden eski yıldız futbolcu 'ın çalıştırdığı 'ı ağırladı.

'ta oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 23. dakikada 'nin ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Rangers, 38. dakikada 'un golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Rangers namağlup unvanı koruyarak puanını 89'a çıkardı. İkinci sıradaki Celtic ise 69 puana yükseldi.

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