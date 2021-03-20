Haberler Avrupa’dan Futbol İskoçya derbisinde Celtic, Rangers ile karşılaşacak

derbisinde , ile karşılaşacak

1. Futbol Ligi'nde () 2020-21 sezonunun son "" derbisinde , 'ı 21 Mart Pazar günü konuk edecek. Celtic, şampiyonluğu garantileyen ezeli rakibini devirip taraftarını sevindirmek, Rangers ise namağlup unvanını sürdürmek istiyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:05
İskoçya derbisinde Celtic, Rangers ile karşılaşacak

1. Futbol Ligi'nde () 2020-21 sezonunun son "" derbisinde , 'ı yarın konuk edecek.

kenti ekiplerinin karşı karşıya geleceği ligin 32. hafta karşılaşmasında, Celtic, şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Rangers'ı 'ta ağırlayacak. kanalından naklen yayınlanacak derbi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Ligde 32 hafta sonunda 88 puan toplayan eski yıldız futbolcu 'ın çalıştırdığı Rangers, zirveyi garantilemesinin yanı sıra namağlup unvanını da sürdürüyor. Celtic ise 68 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasındaki önceki lig karşılaşmasını Rangers, 1-0 kazanmıştı.



SON DAKİKA