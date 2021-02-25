Mircea Lucescu Ukrayna futbolunu ikiye böldü! Protesto edilmişti ama...

Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'da yaşadığı şampiyonlukların ardından Ukrayna'da Shakhtar Donetsk ile elde ettiği başarılarla kulübün tarihine geçen Lucescu, sezon başında bu kez Dinamo Kiev'in yolunu tuttu.

Sezon başından bu yana Shakhtar Donetsk'teki geçmişi nedeniyle Dinamo Kiev taraftarları tarafından protesto edilen ve göreve geldikten 4 gün sonra istifa kararı alıp vazgeçen tecrübeli çalıştırıcı, devam eden tepkilere rağmen takımını zirveye taşıdı.

Lucescu, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da teknik direktör olmanın zorluğundan bahsederek, "Ukrayna futbolu, Türk futbolu gibi zor. Dinamo Kiev taraftarının beni sevmemesi normaldi. 12 yıl boyunca Shahktar Donetsk'in başındaydım ve birçok şampiyonluk kazandım. Tabii ki o zamanlar Dinamo Kiev en büyük rakibimizdi. Şimdi ise Dinamo Kiev'i zirveye taşımak için çabalıyorum. Taraftarın tamamı değil, sadece bir kısmı bana tepkili. Taraftar bana alışıyor, onlarla ilişkim iyi." şeklinde konuştu.

LİGDE ZİRVEDE

Mircea Lucescu yönetiminde ligde 15 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 34 puan toplayan Dinamo Kiev, Shakhtar Donetsk'in bir puan önünde liderlikte yer alıyor.

Dinamo Kiev'i Ukrayna liginde 2015-2016 sezonundan sonra ilk şampiyonluğuna taşımaya çalışan Lucescu, "Dinamo Kiev'i yeniden uluslararası futbol seviyesine çıkarmak için mücadele ediyorum. Şu an lideriz ama şampiyonluğu konuşmak için çok erken. Öncelikli hedefim takıma Avrupa düzeyinde bir futbol oynatmak. Burada yeni bir ekip oluşturuyorum. Gerçekten heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona ve Juventus'un ardından grubunda 3. sırayı alan Dinamo Kiev, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. Dinamo Kiev, Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan 75 yaşındaki Lucescu, Dinamo Kiev'in başında UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı teknik direktörü unvanının sahibi de oldu.

KADRONUN BÜYÜK KISMI UKRAYNALI FUTBOLCULARDAN OLUŞUYOR

Dinamo Kiev, büyük bölümünü Ukraynalı futbolcuların oluşturduğu kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Sezon başında fazla transfer yapmayan Dinamo Kiev, kadrosunda daha önce Beşiktaş'ta oynayan Denys Boyko, Fenerbahçe'de forma giyen Oleksandr Karavaev ve MKE Ankaragücü'nde görev yapan Gerson Rodrigues gibi isimleri de bulunduruyor.

Takımın en skoreri Viktor Tsygankov, bu sezon 11 gole imza attı. Carlos de Pena ise 5 gollük katkı sağladı.

Kiev ekibinde şartların daha zor olduğunu vurgulayan Lucescu, "Dinamo Kiev'deki günlerim, Shakhtar Donetsk'teki günlerime benzemiyor. Shakhtar Donetsk'te çalıştığım dönem kadromuzda 15 Brezilyalı futbolcu vardı. Burada elimde çok büyük yıldızlar yok. Tamamen gençlerden kurulu bir kadro ve kısıtlı imkanlarla mücadele ediyoruz. Doğru düzgün transfer bile yapamadık." yorumunu yaptı.

BİRÇOK TAKIMDA LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Romanya ve Ukrayna'da birçok kez yılın teknik direktörü ödülüne layık görülen Lucescu, çalıştırdığı 7 takımda şampiyonluk sevinci yaşadı.

En önemli başarılarını gösterdiği Shakhtar Donetsk'te 8 kez şampiyonluk yaşayan Mircea Lucescu, Galatasaray, Beşiktaş, Dinamo Bükreş ve Rapid Bükreş'te ise birer kez ligi zirvede tamamladı. Rumen teknik adam, İtalya'nın Brescia ve Romanya'nın Corvinul Hunedoara takımlarıyla ise ikinci ligde şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca Galatasaray ile 2000'de UEFA Süper Kupa kazanan Lucescu, 2008-2009 sezonunda ise Shakhtar Donetsk'in başında UEFA Kupası zaferi elde etti.

Lucescu, milli takım düzeyinde ise Romanya (1981-1986) ve Türkiye'de (2017-19) görev aldı.

Şubat 2019'da Türkiye Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra 1,5 yıla yakın takım çalıştırmayan Lucescu, Dinamo Kiev'in başında futbola dönmenin güzel olduğunu belirterek "Yeşil sahalar hayatımın bir parçası. Futbol en büyük keyfim. Takım çalıştırmak, mücadele içinde olmaktan çok keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.