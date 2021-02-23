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Portolu kaleci Alfredo idmanda kalp krizi geçirdi

Hentbol Takımı'nın kalecisi Alfredo , çıktığı antrenmanda kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kübalı file bekçisi 'in ’ne kaldırıldı. SPOR Gazetesi, Quintana’nın kalp krizi geçirdiğine ait birinci bilgileri yayımladı. Quintana'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:17
Portolu kaleci Alfredo Quintana idmanda kalp krizi geçirdi

Alfredo idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 'de yayımlanan habere göre, idmana çıkan Quintana; "kötü hissettiğini" söylemesine karşın idmana devam etti. Hentbol Ekibi kalecisi bir anda yere yığılınca çabucak Porto'da bulunan 'ne kaldırıldı.

PORTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kübalı kaleci 'nın idman sırasında kalp krizi geçirmesi üzerine Porto'nun internet adresinden hususla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kübalı kaleci Quintana'nın kalp krizi geçirdiği doğrulandı.

doğumlu Alfredo Quintana, Kübalı olmasına rağmen kendini 'nın kaleciliğini yapıyor. 2014 yılından bu yana ile 56 maça çıkan Quintana, 2010'dan beri 'nun kalesini koruyordu. Porto ile 10 yılda 10 kupa kazanan sporcunun kalp krizi geçirmesi, kulübü yasa boğdu.

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