Portolu kaleci Alfredo Quintana idmanda kalp krizi geçirdi

Alfredo Quintana idman sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. RTP'de yayımlanan habere göre, idmana çıkan Quintana; "kötü hissettiğini" söylemesine karşın idmana devam etti. Porto Hentbol Ekibi kalecisi bir anda yere yığılınca çabucak Porto'da bulunan Sao Joao Hastanesi'ne kaldırıldı.

PORTO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kübalı kaleci Alfredo Quintana'nın idman sırasında kalp krizi geçirmesi üzerine Porto'nun internet adresinden hususla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Kübalı kaleci Quintana'nın kalp krizi geçirdiği doğrulandı.

Küba doğumlu Alfredo Quintana, Kübalı olmasına rağmen kendini Portekiz Ulusal Takımı'nın kaleciliğini yapıyor. 2014 yılından bu yana Portekiz ile 56 maça çıkan Quintana, 2010'dan beri FC Porto'nun kalesini koruyordu. Porto ile 10 yılda 10 kupa kazanan sporcunun kalp krizi geçirmesi, kulübü yasa boğdu.