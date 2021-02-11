Leicester City-Brighton: 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Leicester City, milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika oynadığı karşılaşmadan Kelechi İheanacho'nun 90. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı ve FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

EVERTON, FA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Öte yandan, FA Kupası 5'inci turunda bugün oynanan diğer karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti.

Everton'un gollerini 36'ıncı dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38'inci ve 68'inci dakikada Richarlison, 43'üncü dakikada Gylfi Sigurösson atarken Tottenham'ın gollerini 3'üncü ve 57'inci dakikada Davinson Sanches, 45+3'üncü dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane kaydetti.