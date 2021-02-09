Haberler Avrupa’dan Futbol Manchester United - West Ham United: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

- : 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

FA) Kupası'nda , sahasında 'ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:49 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:50
Manchester United - West Ham United: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

FA Kupası 5. tur karşılaşmasında, Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Londra temsilci West Ham United'ı konuk etti.

Maçın 90 dakikasında gol olmayınca uzatmalara gidildi.

Manchester United, 97. dakikada Scott McTominay'ın attığı golle 1-0 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.

Bu sonuçla Manchester United, FA Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Öte yandan, FA kupası 5. turunda oynanan diğer karşılaşmada, Championship ekibi Bournemouth, Premier Ligi takımlarından Burnley'i 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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