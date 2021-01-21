Ahmed Kutucu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına transfer oldu

Transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olan Ahmed Kutucu'nun yeni takımı resmen belli oldu.

Almanya Bundesliga'da zor zamanlar yaşayan Schalke 04, Ahmed Kutucu'nın Heracles'e kiralandığını duyurdu.

Kutucu, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

21 yaşındaki oyuncu transferin ardından, "Heracles kulübü ile iyi iletişimim vardı. Forvet aradıklarını biliyordum. Bir an önce oynamak ve atacağım gollerle takıma katkı sağlamak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.



