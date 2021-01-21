Haberler Avrupa’dan Futbol Ahmed Kutucu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına transfer oldu

'nın Almelo takımına transfer oldu

Adı , ve ile anılan 'nun transferi resmen açıklandı. Milli futbolcu, 'nın Almelo takımına kiralandı.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 20:45
Ahmed Kutucu Hollanda'nın Heracles Almelo takımına transfer oldu

Transfer döneminde , ve 'un gündeminde olan 'nun yeni takımı resmen belli oldu.

'da zor zamanlar yaşayan , Ahmed Kutucu'nın 'e kiralandığını duyurdu.

Kutucu, sezon sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyecek.

21 yaşındaki oyuncu transferin ardından, "Heracles kulübü ile iyi iletişimim vardı. aradıklarını biliyordum. Bir an önce oynamak ve atacağım gollerle takıma katkı sağlamak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.


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