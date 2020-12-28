Haberler Avrupa’dan Futbol Şota bir kez daha en iyi teknik direktör seçildi!

Şota bir kez daha en iyi seçildi!

Ligi takımlarından 'a bu sezon 2 kupa kazandıran , ligin en iyi teknik direktörü seçildi. Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Gürcü , sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlamışti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 16:22
Şota bir kez daha en iyi teknik direktör seçildi!

Özbekistan Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi tarafından düzenlenen anketle, 2020 yılının en iyi futbolcu ve teknik adamları belirlendi.

Profesyonel futbol külüplerinin teknik direktörleri ve takım kaptanları arasında düzenlenen anketin ardından belirlenen listeye göre, ülkenin en köklü kulübü olan 'a bu sezonda şampiyonluğu ve 'nı kazandıran Gürcü teknik adam , ikinci kez Süper Lig'in en iyi teknik adamı seçildi.

Pakhtakor'da forma giyen Celaleddin Maşaripov da ligin en iyi futbolcusu ödülüne layık görülürken, Pakhtakor'un forvet oyuncusu Dragan Çeran ise 20 golle Ligi'nde en çok gol atan futbolcu oldu.

Geçen sezonda da Pakhtakor'a Süper Lig şampiyonluğu, Özbekistan Kupası ve Lig Kupası kazandıran Arveladze, Özbekistan Süper Ligi'nin en iyi teknik adamı seçilmişti.

Teknik adamlık kariyerinde daha önce , , ve 'i çalıştıran Şota Arveladze, 2017'nin haziran ayında Pakhtakor'un başına geçmişti.

SON DAKİKA