Haberler Avrupa’dan Futbol Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması!

Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den açıklaması!

'deki sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan 'nin geleceği merak konusu oldu. Hannover ile antrenmanlara çıkan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Alman ekibinin kulüp başkanından açıklama geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 20:00
Yeni adresi neresi olacak? Hannover'den Mehmet Ekici açıklaması!

'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan , bir süredir 2. Ligi ekiplerinden Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor. 30 yaşındaki oyuncu, halen Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmeye imza atmadı.

"GELECEĞİ BELLİ DEĞİL"
Hannover Başkanı yaptığı açıklamada, Mehmet Ekici'nin geleceğinin henüz belli olmadığını açıkladı.

Mehmet Ekici, daha önce 'de Fenerbahçe ve formaları giydi. Orta saha oyuncusu, Almanya'da , Nürnberg ve formalarını terletti.

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