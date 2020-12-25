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Slimani imzayı atıyor! İşte yeni takımı

'deki performansıyla beklentilerin altında kalan ve Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiralanan Islam Slimani kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Leicester City'e geri döndü. Premier Lig'de istediği süreyi alamayan santrfor Fransa'ya geri dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki futbolcunun Saint-Etienne ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:17
Slimani imzayı atıyor! İşte yeni takımı

Bir dönem forması giyen Islam Slimani, yeniden 'ya dönmeye hazırlanıyor. 32 yaşındaki forvet, Saint-Etienne ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'den sonra Monaco'da kiralık olarak forma giyen Slimani, o dönemde performansıyla beğenildi. oyuncu yeniden döndüğü Leicester'da ise ligde sadece 19 dakika süre alabildi.

YENİ ADRESİ SAINT-ETIENNE!
L'Equipe'in haberine göre, Slimani ile Saint-Etienne arasında görüşmeler devam ediyor. Tek soru işareti Cezayirli forvetin Leicester'da aldığı maaş oldu.

Fransız kulübünün, aylık brüt 380 bin euro maaş kazanan oyuncunun maliyetini karşılaması imkansız ancak Slimani'nin maddi fedakarlık yapması bekleniyor. Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun, devre arasında yeni takımına imza atması bekleniyor.

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