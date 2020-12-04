H Grubu'nda Sparta Prag'ı 2-1 yenen Lille, liderliğe yükselirken, galibiyet golleri 67'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz'dan geldi. Diğer sonuçlar: Milan-Celtic: 4-2, AEKBraga: 2-4, Zorya-Leicester: 1-0, Antwerp- Ludogorets: 3-1, Linz-Tottenham: 3-3, CSKA Moskova-Wolfsberger: 0-1, Feyenoord-D.Zagreb: 0-2, Kızılyıldız- Hoffenheim: 0-0, Gent-Liberec: 1-2.
Burak’tan iki gol
H Grubu'nda Sparta Prag'ı 2-1 yenen Lille, liderliğe yükselirken, galibiyet golleri 67'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz'dan geldi.
Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 01:12 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50