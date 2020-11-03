Braga 1-0 Famalicao | MAÇ SONUCU

Portekiz Ligi Primeira Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Braga sahasında Famalicao'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Famalicao 66. dakikada kırmızı kart şoku yaşadı. Porteliz devi Braga sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Portekiz Ligi Primeira Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Braga sahasında Famalicao'yu konuk etti. İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Riccieli 66. dakikada kırmızı kart görerek Famalicao'yu 10 kişi bıraktı. Bruno Viana 74. dakikada Braga'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.