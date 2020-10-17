EURO 2020 tek ülkede!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, corona virüsü sebebiyle 2021 yazına ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 24 takım ile 12 ülkede organize edilmesi planlanan organizasyonla ilgili konuşan Ceferin, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organize edileceğinden eminiz ama sadece bir ülkeye inebilir" ifadelerini kullandı.



4'LÜ FİNAL OLABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ceferin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz sezonki sistem Kovid- 19 zorlamasıyla yapılsa da ilginçti. Kulüplerin geri dönüşü olumlu oldu. 8'li final, organizasyon takvimi açısından zor gözüküyor ama bir haftalık 4'lü final sadece büyük kentlerde organize edilse de büyük bir etkinlik olur. 4'lü final bir seçenek olabilir ama 2024 sonrasında."



EURO 2020'nin normal şartlarda 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde şu 12 ülkede organize edilmesi öngörülüyordu: İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan.