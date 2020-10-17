Haberler Avrupa’dan Futbol EURO 2020 tek ülkede!

tek ülkede!

Başkanı , corona virüsü nedeniyle 2021 yazına ertelenen ’nın ev sahibi ülke sayısının bire inebileceğini söyledi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 21:58 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
EURO 2020 tek ülkede!

UEFA Başkanı , corona virüsü sebebiyle 2021 yazına ertelenen 2020 'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde 24 takım ile 12 ülkede organize edilmesi planlanan organizasyonla ilgili konuşan Ceferin, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nın organize edileceğinden eminiz ama sadece bir ülkeye inebilir" ifadelerini kullandı.

4'LÜ FİNAL OLABİLİR
Şampiyonlar Ligi'nin geleceği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ceferin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz sezonki sistem Kovid- 19 zorlamasıyla yapılsa da ilginçti. Kulüplerin geri dönüşü olumlu oldu. 8'li final, organizasyon takvimi açısından zor gözüküyor ama bir haftalık 4'lü final sadece büyük kentlerde organize edilse de büyük bir etkinlik olur. 4'lü final bir seçenek olabilir ama 2024 sonrasında."

'nin normal şartlarda 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde şu 12 ülkede organize edilmesi öngörülüyordu: , , , , , , , İskoçya, İrlanda, , Romanya ve .

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