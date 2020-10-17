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için çılgın planı! "Helikopterle kaçırmayı düşündük"

Yaz döneminde eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth ile ilgili 2013 yılında flaş bir transfer hikayesi ortaya çıktı. , 'da görev yaptığı dönemde Galli yıldızı transfer için kaçırmayı düşündüklerini itiraf etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:45
Bale için çılgın transfer planı! "Helikopterle kaçırmayı düşündük"

57 yaşındaki teknik adam , 2013 yazında 'da görev yaptığı dönemde United'ın ile gizli bir sözleşme imzalamak istediğini ifade etti.

United'daki ilk transferinin Bale olmasını çok istediğini dile getiren Moyes, "United'da büyük bir projenin başına geçtim ve ilk istediğim şey Bale'ın 'da mücadele etmesiydi. Bale ile görüştük ancak de onu istiyordu. Bale'ı kaçırmaya çalıştım. United, Real Madrid'den daha yüksek bir bonservis bedeli teklif etti ancak Real Madrid de Bale'a United'dan daha yüksek bir maaş teklif etti; Bale da Real Madrid'e gitti" dedi.

için Bale'ı kaçırmayı dahi düşündüklerini ifade eden Moyes, "Bu bir çılgınlık olarak düşünülebilir ama Bale'ı transfer için kaçırmayı bile düşündük. Bale için antrenman sahamızda özel bir helikopteri hazır bulunduruyorduk; bir şansımız olduğunu düşündük ama Bale, Real Madrid'i seçti" şeklinde konuştu.

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