Haberler Avrupa’dan Futbol PAOK'tan flaş transfer hamlesi! Pelkas'ın yerine Kagawa geliyor

'tan flaş hamlesi! 'ın yerine Kagawa geliyor

Yaz döneminde 'ye satan 'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Ligi ekibi, bir dönem forması giyen ve şu anda serbest durumda bulunan Kagawa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
PAOK'tan flaş transfer hamlesi! Pelkas'ın yerine Kagawa geliyor

Bir dönem ülkemizde forması giyen Kagawa'nın yeni adresi olabilir. Son olarak 2 takımı Zaragoza'da forma giyen ve sözleşmesi fesh edildikten sonra serbest kalan Japon oyuncuya talip oldu.

'nın Zaragoza'dan yüksek maaşı nedeniyle ve yabancı sınırında yer açabilmek amacıyla gönderildiği ortaya çıkmıştı.

PELKAS YERİNE KAGAWA
10 numara oyuncusu 'ye satan PAOK, bu mevki için serbest oyuncu konumunda bulunan 31 yaşındaki Kagawa'yı hedefine aldı. PAOK, ayrıca bir diğer kulüpsüz oyuncu Kwadwo Asamoah'ı da hedefleri arasına aldı.

BİZE ULAŞIN