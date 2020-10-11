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Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU

  B  1'de Norveç ile Romanya karşılaştı. Ullevaal'de oynanan zorlu maç ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Norveç'e galibiyeti getiren golleri (3) ve Sörloth kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 21:59
Norveç 4-0 Romanya | MAÇ SONUCU

B 1'de Norveç Romanya'yı konuk etti.

Ullevaal'de oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lık galibiyetiyle bitti.

Norveç'e galibiyeti getiren goller (3) ve Alexander Sörloth'tan geldi.

CİMBOM'UN YILDIZLARI DA SÜRE ALDI

'ın yıldızları Omar ve Martin de zorlu karşılaşmada süre aldı. Elabdellaoui 11'de başladığı karşılaşmanın 79'uncu dakikasında oyunda çıktı. Linnes ise 70'inci dakikada oyuna dahil oldu.

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda:

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan:

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

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