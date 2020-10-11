Haberler Avrupa’dan Futbol İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

Uluslar A Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında , 'yı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 21:44
İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

Uluslar A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı.

Belçika, 16. dakikada 'nun penaltı golüyle öne geçti. İngiltere, 39'da Marcus Rashford'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mason Mount attı.

Bu sonuçla İngiltere, 7 puanla grup liderliğini devraldı. Belçika ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçını 'ya karşı iç sahada oynayacak. Belçika ise İzlanda'ya konuk olacak.

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2

BİZE ULAŞIN