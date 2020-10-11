İngiltere 2-1 Belçika | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 3. hafta maçında İngiltere ile Belçika karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi İngiltere, 2-1'lik skorla kazandı.

Belçika, 16. dakikada Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle öne geçti. İngiltere, 39'da Marcus Rashford'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golü 64. dakikada Mason Mount attı.

Bu sonuçla İngiltere, 7 puanla grup liderliğini devraldı. Belçika ise ilk mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı ve ikinci sıraya indi.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçını Danimarka'ya karşı iç sahada oynayacak. Belçika ise İzlanda'ya konuk olacak.

A LİGİ

1. Grup: Bosna Hersek-Hollanda: 0-0

2. Grup: İngiltere-Belçika: 2-1

3. Grup: Hırvatistan-İsveç: 2-1

B LİGİ

1. Grup: Norveç-Romanya: 4-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-0

Finlandiya-Bulgaristan: 2-0

C LİGİ

2. Grup: Estonya-Kuzey Makedonya: 3-3

Ermenistan-Gürcistan: 2-2

4. Grup: Kazakistan-Arnavutluk: 0-0

Litvanya-Belarus: 2-2