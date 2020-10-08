Haberler Avrupa’dan Futbol Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Elemeleri play-off turunda Sörloth, Omar Elabdellaoui'nin formasını giydiği sahasında tek maç sisteminde 'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:24 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 17:26
Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ile , 'nda play-off turunda karşı karşıya geliyor. Mücadele, tek maç üzerinden oynanacak. Eşleşmeye Norveç ev sahipliği yapacak. Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımızın grubunda bulunan Sırbistan, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Ancak son dönemlerde oldukça formda olan Norveç'te oyunun seyrini değiştirebilecek Haaland, Sörloth, Odegaard gibi oyuncular bulunuyor.

NORVEÇ - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Norveç - Sırbistan maçı 8 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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