Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen Ümit milli oyuncu Halil Dervişoğlu'nun yeni durağı ekibi Twente oldu.

Hollanda Ligi ekibi, 20 yaşındaki forveti 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

"OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

İmza sonrası kulüp sitesine konuşan Dervişoğlu, "Oynamayı dört gözle bekliyorum. Güzel bir stadyumu olan ilginç bir kulübe geldim. Takım sezona iyi başladı ve bir şeyler başarmayı ben de hedefliyorum ve parçası olmak istiyorum. Bu yıl benim için yeni bir meydan okuma" ifadelerini kullandı.