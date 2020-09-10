Bu gurur Çağlar'ın! - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Bu gurur Çağlar'ın!

Bu gurur Çağlar'ın!

Bu gurur Çağlar'ın!

4 yıl önce 1. Lig’de Altınordu forması giyen yıldız futbolcu, ’de tarihe geçti. 24 yaşındaki stoper, PFA tarafından belirlenen 2019-20 sezonunun en iyi ilk 11’ine girdi.

formasıyla iki sezondur İngiltere 'e damgasını vuran , en iyiler arasına girdi. 4 yıl önce Altınordu formasıyla 1. Lig'de mücadele eden yıldız futbolcu, kısa sürede ismini tüm Avrupa'ya duyurmayı başardı. Leicester'in vazgeçilmezleri arasına giren 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'inde yerini aldı. İşte en iyi 11: Kaleci: Nick Pope (Burnley), savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester), Arnold, Virgil Van Dijk, Robertson (Liverpool), orta saha: Henderson (Liverpool), De Bruyne, (), forvet: (Liverpool), Aubameyang (Arsenal), Vardy (Leicester City).

CENK: AVRUPA'DA KALACAĞIM
İsmi F.Bahçe ile anılan Cenk Tosun, A Spor'a konuştu. Everton'da forma savaşı vereceğini belirten yıldız futbolcu, "Sakatlıktan sonra yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak istiyorum. Avrupa'da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum" dedi.

  1. 10.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu gurur Çağlar'ın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA