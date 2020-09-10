Bu gurur Çağlar'ın!
4 yıl önce 1. Lig’de Altınordu forması giyen yıldız futbolcu, Premier Lig’de tarihe geçti. 24 yaşındaki stoper, PFA tarafından belirlenen 2019-20 sezonunun en iyi ilk 11’ine girdi.
Leicester City formasıyla iki sezondur İngiltere Premier Lig'e damgasını vuran Çağlar Söyüncü, en iyiler arasına girdi. 4 yıl önce Altınordu formasıyla 1. Lig'de mücadele eden yıldız futbolcu, kısa sürede ismini tüm Avrupa'ya duyurmayı başardı. Leicester'in vazgeçilmezleri arasına giren 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'inde yerini aldı. İşte en iyi 11: Kaleci: Nick Pope (Burnley), savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester), Arnold, Virgil Van Dijk, Robertson (Liverpool), orta saha: Henderson (Liverpool), De Bruyne, David Silva (Manchester City), forvet: Sadio Mane (Liverpool), Aubameyang (Arsenal), Vardy (Leicester City).
CENK: AVRUPA'DA KALACAĞIM
İsmi F.Bahçe ile anılan Cenk Tosun, A Spor'a konuştu. Everton'da forma savaşı vereceğini belirten yıldız futbolcu, "Sakatlıktan sonra yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak istiyorum. Avrupa'da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum" dedi.
- 10.9.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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