Bu gurur Çağlar'ın!

Leicester City formasıyla iki sezondur İngiltere Premier Lig'e damgasını vuran Çağlar Söyüncü, en iyiler arasına girdi. 4 yıl önce Altınordu formasıyla 1. Lig'de mücadele eden yıldız futbolcu, kısa sürede ismini tüm Avrupa'ya duyurmayı başardı. Leicester'in vazgeçilmezleri arasına giren 24 yaşındaki oyuncu, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'inde yerini aldı. İşte en iyi 11: Kaleci: Nick Pope (Burnley), savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester), Arnold, Virgil Van Dijk, Robertson (Liverpool), orta saha: Henderson (Liverpool), De Bruyne, David Silva (Manchester City), forvet: Sadio Mane (Liverpool), Aubameyang (Arsenal), Vardy (Leicester City).

CENK: AVRUPA'DA KALACAĞIM

İsmi F.Bahçe ile anılan Cenk Tosun, A Spor'a konuştu. Everton'da forma savaşı vereceğini belirten yıldız futbolcu, "Sakatlıktan sonra yüzde 100 hazır olup Everton'a faydalı olmak istiyorum. Avrupa'da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum" dedi.