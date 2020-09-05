İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Avrupa’dan Futbol İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları!

İşte Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa...

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa...

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle İzlanda-İngiltere ve İsveç-Fransa maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 2. grup maçında İzlanda-İngiltere ve Danimarka-Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç-Fransa ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya-Gürcistan maçı oynanacak. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık-San Marino kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Ligi 2. Grup

İzlanda-İngiltere maçı 5 Eylül 2020 saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Danimarka-Belçika maçı 5 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA 'de canlı yayınlanacak.

3. Grup

Portekiz-Hırvatistan 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

İsveç-Fransa İrlanda 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

C Ligi 1.Grup

Azerbaycan-Lüksemburg 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Güney Kıbrıs-Karadağ 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

2. Grup

Makedonya-Ermenistan 5 Eylül 2020 saat 16:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Estonya-Gürcistan 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

D Ligi 2. Grup

Cebelitarık-San Marino 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

  1. 05.09.2020
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