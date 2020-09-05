İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa...
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle İzlanda-İngiltere ve İsveç-Fransa maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 2. grup maçında İzlanda-İngiltere ve Danimarka-Belçika karşı karşıya gelecek. A Ligi 3. grup maçında Portekiz-Hırvatistan ve İsveç-Fransa ile mücadele edecek. Lig C 1. grup maçında Makedonya-Ermenistan ve Estonya-Gürcistan maçı oynanacak. D Ligi 2. grup maçında ise Cebelitarık-San Marino kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
A Ligi 2. Grup
İzlanda-İngiltere maçı 5 Eylül 2020 saat 19:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Danimarka-Belçika maçı 5 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
3. Grup
Portekiz-Hırvatistan 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
İsveç-Fransa İrlanda 5 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
C Ligi 1.Grup
Azerbaycan-Lüksemburg 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Güney Kıbrıs-Karadağ 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
2. Grup
Makedonya-Ermenistan 5 Eylül 2020 saat 16:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Estonya-Gürcistan 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
D Ligi 2. Grup
Cebelitarık-San Marino 5 Eylül 2020 saat 19:00'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İngiltere, Hırvatistan ve Fransa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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