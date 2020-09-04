İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya - Bosna Hersek, Hollanda - Polonya...

UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 1. grup maçında İtalya-Bosna Hersek ve Hollanda-Polonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. grup maçında Norveç-Avusturya ve Romanya-Kuzey İrlanda mücadele edecek. Lig B 2. grup maçında İskoçya-İsrail, Slovakya-Çekya maçı oynanacak. C Ligi 4. grup maçlarında ise Litvanya-Kazakistan ve Beyaz Rusya-Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

A Ligi 1. Grup

İtalya-Bosna Hersek maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

B Ligi 1. Grup

Norveç-Avusturya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Romanya-Kuzey İrlanda 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

B Ligi 2. Grup

İskoçya-İsrail 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Slovakya-Çekya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

C Ligi 4. Grup

Litvanya-Kazakistan 4 Eylül 2020 saat 19:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Beyaz Rusya-Arnavutluk 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi 4. Grup

Ukrayna-İsviçre: 2-1

Almanya-İspanya: 1-1

B Ligi 3. Grup

Türkiye-Macaristan: 0-1

Rusya-Sırbistan: 3-1

4. Grup

Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1

Finlandiya-Galler: 0-1

C Ligi 3. Grup

Moldova-Kosova: 1-1

Slovenya-Yunanistan: 0-0

D Ligi 1. Grup

Letonya-Andorra: 0-0

Faroe Adaları-Malta: 3-2