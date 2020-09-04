İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya - Bosna Hersek, Hollanda - Polonya...
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor. Günün maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Özellikle İtalya-Bosna Hersek ve Hollanda-Polonya maçları dikkat çekiyor. Maçların yayın saati ve kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi'nde Lig A, B ve C maçları oynanacak. A Ligi 1. grup maçında İtalya-Bosna Hersek ve Hollanda-Polonya karşı karşıya gelecek. B Ligi 1. grup maçında Norveç-Avusturya ve Romanya-Kuzey İrlanda mücadele edecek. Lig B 2. grup maçında İskoçya-İsrail, Slovakya-Çekya maçı oynanacak. C Ligi 4. grup maçlarında ise Litvanya-Kazakistan ve Beyaz Rusya-Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Peki, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?
A Ligi 1. Grup
İtalya-Bosna Hersek maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
Hollanda-Polonya maçı 4 Eylül 2020 saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 1. Grup
Norveç-Avusturya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Romanya-Kuzey İrlanda 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
B Ligi 2. Grup
İskoçya-İsrail 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
Slovakya-Çekya 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
C Ligi 4. Grup
Litvanya-Kazakistan 4 Eylül 2020 saat 19:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
Beyaz Rusya-Arnavutluk 4 Eylül 2020 saat 21:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi 4. Grup
Ukrayna-İsviçre: 2-1
Almanya-İspanya: 1-1
B Ligi 3. Grup
Türkiye-Macaristan: 0-1
Rusya-Sırbistan: 3-1
4. Grup
Bulgaristan-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
Finlandiya-Galler: 0-1
C Ligi 3. Grup
Moldova-Kosova: 1-1
Slovenya-Yunanistan: 0-0
D Ligi 1. Grup
Letonya-Andorra: 0-0
Faroe Adaları-Malta: 3-2
- 04.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! İtalya - Bosna Hersek, Hollanda - Polonya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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